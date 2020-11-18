شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعاود الانخفاض – تحليل – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إي باي (EBAY) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.45% بما يعادل -0.22 نقطة ليستقر على سعر 48.33 دولار، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما يتأثر بالضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 47.33، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 42.44.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط