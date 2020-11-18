شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تُعيد مزيداً من طائراتها A380 العملاقة إلى الخدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لنشر مزيد من طائراتها A380، وذلك بتشغيل 4 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، و6 رحلات في الأسبوع إلى مانشستر اعتباراً من 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتوسيع خدمة موسكو من رحلتين في الأسبوع حالياً، إلى رحلة واحدة يومياً اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري.

وتعتزم طيران الإمارات أيضاً، زيادة عدد رحلاتها إلى برمنجهام وجلاسكو من أربع رحلات في الأسبوع حالياً، إلى رحلة يومية واحدة إلى المدينتين اعتباراً من 27 نوفمبر، و1 ديسمبر على الترتيب. كما سترفع خدماتها إلى مانشستر من 8 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 ديسمبر، 6 منها بطائرات A380، و4 بطائرات البوينج 777-300ER.

وفي مطار هيثرو، سترتفع خدمات طيران الإمارات من رحلتين بطائرات A380، ورحلة واحدة بطائرات البوينج 777-300ER يومياً، إلى 4 رحلات يومياً جميعها بطائرات A380، اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري.

وتمثّل هذه التطورات توسعاً كبيراً في خدمات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي بفضل إنشاء ممر السفر الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات مؤخراً. وبموجب ممر السفر الجوي لن يُطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة من الإمارات الدخول في الحجر الصحي، ما يشكل اعترافاً وتقديراً لاستجابة دولة الإمارات الصارمة والفاعلة للوباء. وفي المقابل، يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة إلى دبي اختيار إجراء اختبارات PCR قبل 96 ساعة من رحلتهم، أو إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي عند الوصول، ما يضفي مزيداً من السهولة على إجراءات السفر.

كما سيلبي تعزيز خدمات طيران الإمارات على خط موسكو، الطلب المتزايد من المسافرين الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في دبي، أو في وجهات سياحية شهيرة يسهل الوصول إليها عبر دبي، مثل جزر المالديف.