شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية المشروعات الصغيرة: الحرف التراثية كثيفة العمالة وقادرة على توفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، أن مشروعات الحرف اليدوية والتراثية من أفضل النماذج التي تعكس قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على إحداث فارق كبير على مستوى الصناعة وتوفير فرص العمل.

وقال المهندس علاء السقطي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الصناعات التراثية تعكس ميزة نسبية كبيرة، ولكنها تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الإنتاج ورفع تنافسية هذه المنتجات بالخارج حتى تستطيع الصمود بالأسواق الخارجية.

وأضاف السقطي، أن محافظات مصر مليئة بخبرات كبيرة في الصناعات اليدوية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري، ولكن هذه الخبرات في حاجة إلى التطوير للانتقال من المستوى المحلي إلى العالمي، علما بأن هذه الصناعات تعتبر كثيفة استخدام للعمالة، مشيرا إلى أن هناك دول أخرى فرضت نفسها في هذه الصناعات إقليميا وعالميا، نظرا لتراجع تنافسية المنتجات المصرية عالميا.

وأعتبر السقطي، أن المنتجات التراثية لاقت في الفترة الأخيرة دعما كبيرا من الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حرص على افتتاح وحضور معرض المنتجات التراثية "تراثنا" على مدار دورتين حتى الآن، وهذا الدعم من الممكن أن يكتمل بوضع خطط واضحة ومستمرة للترويج لهذه المنتجات محليا ودوليا، ودعم تنافسية هذه المنتجات بالخارج.