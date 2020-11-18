شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالى صادرات النفط السعودية ارتفع إلى 7.09 مليون برميل يوميا فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية اليوم الأربعاء بأن إجمالى صادرات السعودية من النفط، بما يشمل الخام والمنتجات النفطية، ارتفع في سبتمبر إلى 7.09 مليون برميل يوميا من 6.99 مليون برميل يوميا في أغسطس.
تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودى) التى تنشرها على موقعها الإلكتروني.
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