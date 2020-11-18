شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.78 دولار لعقود برنت و41.40 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 43.78 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر يناير 2021 مرتفعا بمقدار 3 سنتات أو ما يوازي 0.1% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 41.40 دولار للبرميل منخفضا بمقدار3 سنتات أو ما يوازي 0.1%.

وأكد نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، أن موسكو ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي يهدف لدعم أسواق النفط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب أزمة كورونا، مشيرا خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+"، التي عقدت أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أهمية التزام جميع المشاركين بالاتفاق، خاصة في مواجهة حالة عدم اليقين وانخفاض الطلب في الشتاء، منوها بأن سوق النفط حقق الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه "يجب على منتجي/أوبك+الاستعداد للتحرك وفقا لمتطلبات السوق"وفقا لـ "أ ش أ".

يذكر أن الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتضمن تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما بأن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022 .