شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان إقامة مشروع سياحي في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك في إطار التنسيق والتكامل الذي تحرص عليه الحكومة المصرية بين وزاراتها. وخلال اللقاء، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام، بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارتين في تطوير شركات قطاع الأعمال، ودراسة آليات وضوابط تسهيل العمل.

كما تمت مناقشة سبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار و"إيماك العقبة"، على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومحمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة.