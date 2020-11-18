شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يهبط فى بورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1443.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 378.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.41% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.14%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وذلك لمناقشة ومتابعة الأمور المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الإثمار القابضة، حيث استمع المجلس إلى العرضين المقدمين من الشركتين الاستشاريتين، وتمت مناقشة الموضوع، وبعدها طلب المجلس من الإدارة التنفيذية التأكد من عدد من الأمور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، ومن ثم تقديم عرض آخر للمجلس في اجتماع سيعقد قريباً.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، أن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، حيث ستتم مناقشة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والمنعقد بتاريخ 11 نوفمبر، ومتابعة الأمور المنبثقة عن الاجتماعات السابقة والأمور الاعتيادية الأخرى.