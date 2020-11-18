شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الأربعاء، استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة. وأضاف "ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة" وأوضح وزير الطاقة السعودي، لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع الولايات المتحدة وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاونا جيدا مع إدارة بايدن.

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