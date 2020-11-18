شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لجهاز تنظيم الاتصالات لتحفيز الدفع الإلكترونى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدة إجراءات، لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، كالتالي:
- منح وحدات مجانية (2000 وحدة على الأقل) عند الاشتراك في المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لاستخدامها دقائق وميجابايت للمشتركين الجدد.
- منح المشتركين الحاليين وحدات مجانية عند استخدام المحافظ الإلكترونية.
- مد فترة استفادة العملاء الحاليين من خدمات تحويل الأموال من محفظة لأي محفظة أخرى أو الشراء من على المواقع الإلكترونية دون تحمل أي رسوم حتى آخر العام.
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