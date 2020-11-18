شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحاً 9.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8581.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.83% رابحاً 385.38 نقطة ليصل إلى مستوى 21486.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.3 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.23%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.43%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وقفز 96 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأهلية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 7.60%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 6.61%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.65%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 2.11%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 301.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء.