انفو جراف قائمة أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18-11-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18– 11 – 2020 لجميع الأصناف في سوق السمك بالعبور وجاءت قائمة الأسعار كالآتي :- البلطى المزارع " 1 " 17 – 20 جنيها للكيلو البلطى المزارع " 2 " 15 – 16 جنيها للكيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو البلطى الفيليه 30 – 100 جنيها البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو المرجان المجمد 19 – 25 جنيها القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو البياض الأملس " 1 " 60--80 جنيها للكيلو البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو السمك الثعابين 50 – 200 جنيها البوري " 1 " 42 – 48 جنيها للكيلو البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو المكرونة السويسي 50 – 60 جنيها للكيلو المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو للكيلو برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو موسى 60-80 جنيها للكيلو الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .

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