اتفاقية بين "إن أي كابيتال" وبنك عودة لبنان للاستحواذ على "عربية أون لاين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، توقيع اتفاقية بين شركة "إن أي كابيتال"، الذراع الإستثمارية لبنك الاستثمار القومي، وبنك عودة لبنان للاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية التابعة له في مصر.

وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتبقى الصفقة مشروطة على تحقق الشروط المسبقة المتفق عليها، لاسيما الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

ومن جانبها رحبت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بتلك الصفقة قائلة "ان هذه الصفقة خطوة جديدة لدعم دور شركة "إن أي كابيتال" في تنمية سوق المال في مصر عن طريق تكامل الخدمات التي تقدمها لعملائها في مجال التعاملات المالية غير المصرفية وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة." مضيفة أن الصفقة تعد خطوة مهمة في مسيرة عربية أون لاين نظراً للدور الذي ستقوم به إن أي كابيتال في دعم توسعات الشركة من خلال تقديم خدمات السمسرة في الأوراق المالية للأفراد والمؤسسات.

وأكدت السعيد أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالًا للدور التنموي الذي تقوم به شركة ان أي كابيتال كإحدي مؤسسات بنك الاستثمار القومي بما يتسق مع رؤية الدولة وأولوياتها في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن "إن أي كابيتال" تلعب دورًا مهمًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تأسيسها وأن صفقة الاستحواذ على "عربية أون لاين" ستحدث قفزة نوعية في مساعي الشركة نحو تنمية الاستثمار في البورصة المصرية بما لديها من خبرات ومقومات تمكنها من القيام بهذا الدور بنجاح.

وعلق محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة إن أي كابيتال على الصفقة قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على "عربية أون لاين"، الشركة الرائدة في مجال الوساطة في الأوراق المالية للأفراد، ما من شأنه أن يعزز جهود "إن أي كابيتال" في تحقيق الشمول المالي، وإضافة نشاط جديد لخدمة عملاء المؤسسات".

ومن جانبه صرح محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ان أي كابيتال قائلا "يأتي توقيع صفقة الاستحواذ على "عربية أون لاين" تتويجاً لمجهودات استمرت قرابة عام كامل وسعي الشركة للتوسع في أنشطتها المختلفة لخدمة عملائها من المؤسسات و الأفراد والاستمرار في ترويج الاستثمار في أسواق المال المصرية".

يشار الي أن شركة "عربية اون لاين" تأسست عام 2006 لتحصل علي أول رخصة تداول عبر الإنترنت (تداول إلكتروني) في مصر، وتعد الشركة الرائدة في هذا المجال، وأصبحت خلال 14 عام من أبرز وأقوي الشركات في قطاع الأفراد. لم ينحصر نشاط الشركة علي التداول الإكتروني فقط بل إستطاعت الدخول في التداول التقليدي وحصلت علي حصة سوقية جيدة. إعتمدت "عربية اون لاين" في نجاحها على مجهودات كوادرها البشرية من ذوي الكفاءة والخبرة بهدف تحقيق نتائج أفضل والوصول بالشركة الي مكانة مرموقة بين منافسيها. هذا بالإضافة إلي مجهودات فروع الشركة والقائمين عليها حيث يمثل الدخل من عملائهم نسبة تصل الي 50% من إجمالي دخل الشركة. الجدير بالذكر أن الشركة لديها 13 فرع في القاهرة والجيزة والدلتا والقناة والصعيد، منها أربع فروع تنفيذية وتسعة فروع تسويقية.

ونتاج ذلك كان تصدر شركة عربية أون لاين للمركز الرابع من حيث قيم تداول الافراد من بداية عام 2020 بحصة سوقية بلغت 4,80% والمركز التاسع في الترتيب العام عن نفس الفترة بقيم تداول تعدت ال 13 مليار جنيه

وقد مثل المشتري في الصفقة مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للصفقة وتولى اعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب المحاسبة مازارز مصطفي شوقي فيما تولى مكتب ارنست اند يونغ أعمال الفحص النافي للجهالة لشبكة المعلومات والتداول الالكترونية. وقد مثل البائع في الصفقة Broadgate Advisers كمستشار مالي ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني.

والجدير بالذكر أن شركة “إن أى كابيتال” تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتقدم شركة "إن أي كابيتال" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، بالإضافة الى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.