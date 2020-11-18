شكرا لقرائتكم خبر عن العراق سيدعو للمنافسة على بناء مصفاة نفط جديدة فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء إن البلاد تعتزم دعوة شركات طاقة ومستثمرين عالميين للمنافسة على بناء مصفاة نفط في ميناء الفاو بالجنوب. وقال بيان نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار إن المصفاة في الفاو ستكون طاقتها 300 ألف برميل يوميا وتضم مصنعا للبتروكيماويات. وكان قد قال مصدران مطلعان هذا الأسبوع إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أخطرت العملاء أنها تعتزم تدشين درجة ثالثة من خام التصدير يطلق عليها خام البصرة المتوسط في يناير. ووفقا لما ذكره المصدران وورد في نسخة من إخطار بتاريخ الثاني من نوفمبر اطلعت عليه رويترز سيجري إنتاج الخام المتوسط الجديد العالي الكبريت عن طريق فصل خام البصرة الخفيف إلى درجتين.

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