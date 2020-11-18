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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 18-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، مقابل 18.48 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي. وشملت تلك الأنباء تجارب مودرنا الناجحة، والتي قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها ربما لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات للعام المقبل.
ومقابل سلة من العملات، بلغ الدولار 92.392، وهو مستوى يقل قليلا عنه في وقت سابق من الأسبوع، إذ نال ارتفاع طفيف للسندات من عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد الجنيه الإسترليني وسط آمال المتعاملين في حدوث انفراجة فيما يتعلق باتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.
18.49 جنيه للشراء.
18.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.47 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.48 جنيه.
18.63 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.63 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.47 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.44 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.45 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.47 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.44 جنيه للشراء.
18.62 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.