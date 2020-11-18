تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي. وشملت تلك الأنباء تجارب مودرنا الناجحة، والتي قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها ربما لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات للعام المقبل.

ومقابل سلة من العملات، بلغ الدولار 92.392، وهو مستوى يقل قليلا عنه في وقت سابق من الأسبوع، إذ نال ارتفاع طفيف للسندات من عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الجنيه الإسترليني وسط آمال المتعاملين في حدوث انفراجة فيما يتعلق باتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.