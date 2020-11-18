شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطاعات تهبط ببورصة قطر في افتتاحية جلسة الأربعاء على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% خاسراً 48.07 نقطة ليصل إلى مستوى 10162.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 89.9 مليون سهم بقيمة 198.1 مليون ريال عبر تنفيذ 5051 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، فيما استقرت 4 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع لبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.11%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.