شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت.. وبنك الكويت الدولى يصدر صكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 8.530 نقطة ليصل إلى مستوى 5477.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحاً 9.300 نقطة ليصل إلى مستوى 6056.70 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4328.78 نقطة، كما صعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحاً 11.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4434.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.6 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6485 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي.

وجاء سهم الشركة التجارية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، يليه سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 10%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 8.75%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية للرماية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.19% يليه سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل، قرر بنك الكويت الدولي، بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وحصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية-إصدار صكوك (أوراق مالية) مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، لدعم قاعدة رأس مال البنك، وفقاً لمعيار نسبة كفاية رأس المال-بازل 3، وسيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، منوهة إلى أن نسبة الربح النهائية للإصدار ستعتمد على ظروف الأسواق العالمية.