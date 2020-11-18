شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط معظم أسهم المؤشر على رأسها البنك التجاري الدولي، السويدي إليكتريك، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الشرقية-ايسترن كومباني، الحديد والصلب المصرية، ومالت تعاملات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2164 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13153 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2025 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2965 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1119 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المهندس للتأمين، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جولدن تكس للأصواف، ليسيكو مصر، مستشفى النزهة الدولي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

وفي السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، 220.8 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الملتقى العربي للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، 325 ألف سهم، 175 ألف سهم، مليون سهم، 684.9 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة عامر القابضة 840 ألف سهم.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إعادة مخاطبة الشركة المصدرة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها المساهم الرئيسي بموقف شركة سيمو ولموافاة البورصة بالآتي: - القوائم المالية اعتبارا من 30/09/2013 - تقارير الافصاح التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة. - سداد مستحقات القيد بالبورصة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها وفى حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات سوف يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في إصدار قرار بالسير في اجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، كما قررت إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الخميس.

كما وافقت على السير في إجراءات شطب قيد اسم شركة العبوات الدوائية المتطورة من جداول البورصة المصرية طبقا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بعد مخاطبتها بموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 وسداد المستحقات المالية على الشركة قبل البورصة المصرية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن بيع حصة الشركة في شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، في مرحلة المفاوضات، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص هذا الأمر في حينه.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بالشركة القابضة المصرية الكويتية وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة، بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية من 256.1 مليون دولار أمريكي إلى 281.7 مليون دولار بزيادة قدرها 25.6 مليون دولار موزعة على عدد 102.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 سنت للسهم الواحد على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30/09/2020.