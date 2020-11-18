شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 18-11-2020 والتي جاءت كالتالي :- الطماطم 3.5-7.5جنيه البطاطس 1.5- 2.5 جنيه الملوخية 2-3 جنيهات الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو البسلة 10-14 جنيها الكوسة 2.5 - 4 جنيهات الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه الخيار الصوب 3-5 جنيهات البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه البصل الأبيض3-6.5 جنيه الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه البطاطا 1.5 - 2 جنيه الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات الجزر 3 - 5 جنيهات

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