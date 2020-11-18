شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 20-21 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-11-2020 استقرارا بحسب ما أعلنت عنه شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، ويصل للمستهلك ما بين 23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 35 جنيها، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية كثفت من طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك للاستفادة بعروض تخفيضات أسعار الدواجن، وذلك في حال شراء أكثر من دجاجة مجمدة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 37 جنيها، وتضمنت العروض طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيها زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيها و40 قرشا، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيهات بدلا 122 جنيها و10 قروش، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير منتجات البروتين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .