رويترز: سلطنة عمان تجرى محادثات مع بنوك بشأن قرض لا يقل عن مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر إن سلطنة عمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول على مزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين. وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير. وقال مصدر ثان إن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار.

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