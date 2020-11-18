شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 18-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبةمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن جميع المواد تشهد استقرارا، مشيرا إلى أن حركة المبيعات متوسطة مقارنة بالفترة التي سبقت كورونا، لافتا إلى أن أسعار الحديد سجلت 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 9700 -10200 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.