شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً الآن ليقترب من حاجز 42.00 دولار، ما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع بفعالية لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتخطي حاجز 43.05 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 43.75 ثم 44.80، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 40.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.05 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد