شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، مدعوماً بالإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 25.06 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 26.00 ثم 26.88 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 24.45 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد