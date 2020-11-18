شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديم إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 1901.80 وتمتد إلى 1934.86، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستويات 1870.00 والأهم فوق 1860.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1865.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي