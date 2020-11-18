تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية لينجح بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.3300، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3482 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3175 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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