شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ اختبار حاجز 1.1900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو الهدف الرئيسي المنتظر عند 1.2011، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.1820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد