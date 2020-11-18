شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قرابة 1.5% استنادا على احتمالات تأجيل زيادة إنتاج "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على احتمالات تأجيل زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس المقررة مطلع العام المقبل ، وطغي ذلك على تأثير بيانات أولية أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات فى المخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.5% إلى مستوي 41.93$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.32$، وسجل أدنى مستوي عند 41.10$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 44.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.79$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.50$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.25% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد صعود بأكثر من 3% يوم الاثنين.

تعهد تحالف أوبك بلس بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي يوم الثلاثاء بالتحلي بالمرونة فى الاستجابة لاحتياجات سوق النفط خلال العام المقبل.

وعلى حسب وكالات الأنباء لم تسفر المتابعة عن أي توصية رسمية إلى الاجتماع الرسمي على مستوي جميع الوزراء فى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن أعضاء تحالف أوبك بلس يميلون إلى تأجيل الزيادة المقررة فى كانون الثاني/يناير القادم بمقدار 2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 2% من المعروض العالمي.

وأظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن أوبك وحلفاؤها دعما لحجة سياسة إمداد أكثر صرامة العام المقبل ،مع رؤية الطلب أضعف مما كان متوقعا فى السابق بعد مراجعة سيناريوهات الطلب على النفط فى عام 2021.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل.