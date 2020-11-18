شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود بفضل آمال الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وبفضل آمال قرب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.3291$ الأعلى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3242 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3241$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل الهبوط المستمر فى مستويات العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.21 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، وتسارع الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل توالي النتائج المبهرة عن اللقاحات المرشحة بقوة لحماية الناس من فيروس كوفيد-19.

من ناحية أخرى ، أفادت صحيفة "ذا صن" أن كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" أبلغ رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأنه يتوقع التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية المستقبلية مطلع الأسبوع المقبل.