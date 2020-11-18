شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم البريطاني يرتفع للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا بنسبة 0.7% ،فى ثاني ارتفاع شهري على التوالي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.5%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.5% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.3% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.