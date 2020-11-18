شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الخامسة على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال وزن المستثمرين لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة مقابل التفاؤل حيال إيجابية نتائج اللقاحات للفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.07% لتتداول حالياً عند 930.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 929.83$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 92.37 مقارنة بالافتتاحية عند 92.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون تصريح مقابل نحو 1.55 مليون تصريح في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.45 مليون منزل مقابل نحو 1.42 مليون منزل في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جمعية النهوض بأعمال التحرير والكتابة، ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس لكون اقتصاد بلاده لا يزال أمامه "طريق طويل ليقطعه" قبل أن يتعافى تماماً من جائحة كورونا، مجدداً مطالبته للكونجرس الأمريكي باعتماد حزمة تحفيز إضافية.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا بالأمس مطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل استئناف المفاوضات حول حزمة التحفيز، إلا أن ماكونيل تمسك بإصراره على حزمة مستهدفه من قبل حزبه الجمهوري والتي يرفضها الحزب الديمقراطي ويسعى لجعلها حزمة تحفيز موسعة وليس محدودة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم عن كون الأخبار التي تواردت مؤخراً حيال اللقاح التي تعمل عليه تطيره شركة موديرنا الأمريكية على الرغم من كونها تبعث التفاؤل، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان وبالأخص في القارة العجوز أوروبا يقوض تلك الحالة التفاؤلية ويجعلنا في حالة من الحذر والترقب.

وفي نفس السياق، نوه كبير الباحثين في المنظمة أنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها من بينها مدة فعلية اللقاح وتأثيره الجانبي بالنسبة للأمراض الأخرى وبالأخص لكبار السن، ويأتي ذلك عقب أعلن موديرنا الاثنين الماضي عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها والتي بلغت 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، متفوقاً على اللقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية 90%.

ومن المحتمل أن تتقدم شركتي فايزر وبيونتك بحلول نهاية الأسبوع الجاري للحصول على إذن استخدام لقاحهم المشترك لكورونا في حالات الطوارئ، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت في بيان لها مطلع الأسبوع الماضي لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام، مع الإفادة آنذاك بأن لقاح كورونا المشترك لفايزر وبيونتك يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 54.77 مليون ولقي 1,324,249 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.