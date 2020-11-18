شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر برميل نفط القياس العالمي يرتفع 1.05 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 58 ثانية - 12:55 مساءً, 18 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي “برنت” صباح اليوم بنسبة 1.05 %، أو ما يعادل 0.46 دولار أمريكي ، ليصل إلى 44.21 دولارا.

كما ارتفع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75 % إلى 41.47 دولارا أمريكيا.

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