سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 10 سنتات ليبلغ 43.44 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات ليبلغ 44ر43 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 34ر43 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات لتبلغ عند التسوية 75ر43 دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات ليستقر عند 43ر41 دولار للبرميل.
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