شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات الخام وتراجع مبيعات التجزئة في أمريكا تؤججان مخاوف الطلب على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت أسعار النفط الأربعاء، إذ أججت زيادة أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع مبيعات التجزئة الأمريكية مخاوف بشأن الطلب على الوقود، لكن الآمال في تأجيل أوبك وحلفائها زيادة مزمعة في إنتاج النفط قدمت دعما.

وبحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني ثلاثة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 43.78 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر /كانون الأول ثلاثة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 41.40 دولار للبرميل.

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.7 مليون برميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا «مخزونات الخام التي أعلن عنها معهد البترول ارتفعت بشكل كبير جدا عن التوقعات، وهو ما زاد الضغط».

وقال إن مبيعات التجزئة الأمريكية المحبطة زادت المخاوف أيضا من تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة في ضوء عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، متأثرة بالزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وانخفاض دخل الأسر، إذ فقد الملايين من الأمريكيين غير العاملين دعما ماليا حكوميا.

وفي مواجهة انخفاض طلب الطاقة في ظل موجة جديدة من جائحة كوفيد-19، دعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة أوبك بلس، التي تضم أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، إلى المرونة في الاستجابة لمتطلبات سوق النفط، إذ تكرس لسياسة إنتاج أكثر تشديدا في 2021.

وأغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الثلاثاء مع تجاذب السوق بين مخاوف من أن إجراءات العزل العام لمكافحة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تلحق ضررا بالطلب في الأجل القصير، وآمال في لقاح واحتمال تشديد أوبك بلس سياستها للإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة سبعة سنتات، أو 0.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.75 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.43 دولار للبرميل.

وقلصت سوق النفط خسائرها الأولية في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة للتعاملات بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين انجاز المهمة على ما يرام.» (رويترز)