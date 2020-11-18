شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في بريطانيا يزيد بأكثر من المتوقع في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر من المتوقع قليلاً في أكتوبر/تشرين الأول، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين زادت 0.7% على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5% في سبتمبر/أيلول. وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، تشير إلى زيادة التضخم 0.6%.

وعلى العكس من العام الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوبر/تشرين الأول، وأقبل المواطنون على تخزين «البطاطس» والفاكهة.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين، العودة إلى التخزين مجدداً بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا، بدأت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر لمدة شهر. (رويترز)

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