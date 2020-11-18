شكرا لقرائتكم خبر عن «أرادَ» تباشر تسليم 500 وحدة من مساكن «نَسمَة» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت أرادَ عن بدء عملية تسليم قرابة 500 وحدة سكنية ضمن مرحلتين جديدتين في مشروع مساكن نَسمَة المتكامل بقلب الشارقة الجديدة. تتضمن المرحلة الرابعة 302 فيلا ومنزل متلاصق، وقد بدأت الأعمال الإنشائية فيها في شهر يونيو 2019م، في حين تتضمن المرحلة الخامسة 174 منزلاً متلاصقاً وتمت المباشرة ببنائها في الشهر ذاته من العام الماضي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «منذ تسليم أول باقة من المنازل للمالكين في مساكن نَسمَة في مايو من العام الماضي، حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية إلى جانب ضمان تسليم جميع المنازل في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة». وأضاف: «لقد واجهتنا العديد من التحديات في بداية عام 2020 وذلك نتيجة جائحة فيروس كورونا، إلا أننا تمكنا بتوفيق من الله تعالى من تذليل جميع الصعوبات واستئناف العمل، ونحن مسرورون اليوم للترحيب بالعديد من السكان الجُدد في هذا المجتمع المتكامل الذي ينبض حيوية وجمالاً».

وتم حتى اليوم بيع جميع وحدات المراحل الخمس الأولى من المشروع، وتم إطلاق المرحلة السادسة للبيع في سبتمبر الماضي. وتتضمن المرحلة الجديدة 124 فيلا ومنزلاً متلاصقاً تم بيع نصفها حتى الآن. وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المرحلة السادسة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022.

وتضم مساكن نَسمَة في مجملها أكثر من 1,100 منزل، وتمثل مجتمعاً متكاملاً يحتضن حديقة عامة على مساحة 13 فداناً مع مسارات مخصصة للجري والدراجات الهوائية، وحديقتين محليتين، ومدرسة دولية، ومسجداً.

وتمتد مساكن نَسمَة على مساحة 5 ملايين قدم مربعة في ضاحية الطي المتنامية بالشارقة، وتتمتع بقربها من دبي وبقية الإمارات الشمالية.