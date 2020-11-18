شكرا لقرائتكم خبر عن حالات «كوفيد-19» في طوكيو تكبح صعود الأسهم اليابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، الأربعاء، إذ تراجع المؤشر نيكاي عن أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من 29 عاما الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في طوكيو في انحسار موجة صعود الأسهم في الآونة الأخيرة بدعم التفاؤل حيال اللقاح. وأوردت صحيفة نيكاي اليومية أن طوكيو تستعد لرفع مستوى التنبيه بشأن كوفيد-19 إلى أعلى مستوى من أربعة مستويات.

وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.1 بالمئة إلى 25728.14 نقطة، وهي أكبر خسارة في جلسة واحدة منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول. وسجل المؤشر، الثلاثاء، والذي حقق هذا الشهر زيادة بنحو 12%، أعلى مستوى إغلاق منذ 1991.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة ليسجل 1720.65 نقطة.

ومدد كلا المؤشرين خسائرهما في تعاملات بعد الظهيرة، إذ تأثرت المعنويات بالسوق بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن طوكيو شهدت رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد عند 493 حالة اليوم.

(رويترز)