شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تصدر سندات بـ 1.75 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان إن البلاد جمعت 24.6 تريليون روبية (1.75 مليار دولار) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات، وهو ما يزيد قليلا عن الهدف الاسترشادي. وجاء متوسط العوائد أقل مقارنة بعائد سندات في عطاء سابق في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 104.7 تريليون روبية، وهو أعلى من 66.3 تريليون روبية في العطاء السابق.

وسجل الاقتصاد الإندونيسي المتضرر من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، انكماشاً في الفصل الثالث ما أدى إلى أول ركود في الأرخبيل منذ أن طالته الأزمة المالية في آسيا قبل أكثر من عشرين عاماً. وتراجع النشاط في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 3.49% على أساس سنوي في الفترة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، وكانت قطاعات السياحة والبناء والتجارة من الأكثر تضرراً. وهذا ثاني انكماش فصلي متتال بعد تراجع بنسبة 5.3% في الفترة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو.

وكانت إندونيسيا قد سجلت انكماشاً في 1998 و1999 خلال أزمة عملة إقليمية ساهمت في إرغام رئيس البلاد آنذاك سوهارتو على الاستقالة.

والاقتصاد الإندونيسي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عقدين، إذ أصبحت البنوك التجارية التي واجهت مشكلات من قبل، أقوى الآن مع وجود احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وكان البنك المركزي الإندونيسي قد خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام سعياً لدعم الاقتصاد المتعثر، في حين كشفت الحكومة عن أكثر من 48 مليار دولار من الحوافز لمواجهة تداعيات الفيروس الذي أدى إلى إغلاق واسع النطاق أضر بالنمو. وتم تسريح ملايين الإندونيسيين أو وضعوا في برنامج بطالة جزئية، فيما سعت الدولة الشاسعة البالغ عدد سكانها قرابة 270 مليون نسمة، إلى احتواء الأزمة.

(وكالات)