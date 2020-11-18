الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر مع ضغط مخاوف الفيروس على تفاؤل اللقاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ تقوض التفاؤل الذي ساد في الآونة الأخيرة على خلفية نتائج واعدة لتجارب اللقاح، وذلك في ظل مخاوف من مزيد من الضرر الاقتصادي وفرض إجراءات إغلاق جديدة بسبب عودة حالات الإصابة بالجائحة للزيادة. وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بنزوله 0.4 بالمئة. وكانت أسهم شركات العقارات والطاقة الأكثر نزولا، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا. وتبوأ سهم آر.إس.إيه إنشورانس البريطانية صدارة المؤشر ستوكس 600 بزيادة 3.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تلقت عرض سيولة بقيمة 7.2 مليار جنيه إسترليني (9.55 مليار دولار) من نظيرتها الكندية إنتاكت فايننشال وشركة التأمين الدنمركية تريج. وربحت البورصة الألمانية 0.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة التي تديرها إنها ستستحوذ على حصة 80 بالمئة في إنستتيوشنال شيرهولدر سيرفسيز بنحو 1.8 مليار دولار.

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