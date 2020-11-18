شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بمستهل جلسة اليوم.. والاستشارات المالية تخفض حصتها بشركة تابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحاً 7.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2325.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 127 مليون سهم محققة ما قيمته 208 ملايين درهم من خلال تنفيذ 2450 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.82% ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 1.92%، فيما تراجعت 11 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 66.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.98%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية، عن خفض نسبة مساهمتها في شركتها التابعة الأولى للتأمين التكافلي من 90.984% إلى 53.447%، وذلك نتيجة تسوية بعض المديونيات المستحقة على الشركة في إطار خطة الشركة لإعادة هيكلة ديونها، والتي نتج عنها خسائر بمبلغ 601.1 ألف دينار كويتي، وستظهر نتائجها في الربع الرابع من عام 2020.

وفي سياق آخر، أعلنت شعاع كابيتال، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع "آرتون كابيتال"، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تأسيس صناديق التطوير العقاري في الأسواق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، وتهدف الشراكة الجديدة إلى ابتكار منتجات وفرص استثمارية تشمل صندوقاً بقيمة 100 مليون يورو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسواق مثل الجبل الأسود، وتلبية الطلب المتنامي على برامج الإقامة الثانية والجنسية.

وتستهدف الصناديق تحقيق عوائد تزيد نسبتها عن 20% عبر صفقات الاستحواذ على المشاريع العقارية وتطويرها وبيعها للمستثمرين الباحثين عن فرص الإقامة الثانية والجنسية.