شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13192 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، 220.8 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الملتقى العربي للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، 325 ألف سهم، 175 ألف سهم، مليون سهم، 684.9 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة عامر القابضة 840 ألف سهم.

وفي سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إعادة مخاطبة الشركة المصدرة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها المساهم الرئيسي بموقف شركة سيمو ولموافاة البورصة بالآتي: - القوائم المالية اعتبارا من 30/09/2013 - تقارير الافصاح التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة. - سداد مستحقات القيد بالبورصة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها وفى حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات سوف يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في إصدار قرار بالسير في اجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، كما قررت إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الخميس.

كما قررت الموافقة على الموافقة على السير في إجراءات شطب قيد أسم شركة العبوات الدوائية المتطورة من جداول البورصة المصرية طبقا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بعد مخاطبتها بموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 وسداد المستحقات المالية على الشركة قبل البورصة المصرية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.