شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحرك فى نطاق محدود وسط آمال اللقاح وزيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، متحركا داخل نطاق ضيق، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1880.81 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.3 دولار.

تراجع الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء إن أمام الاقتصاد "طريق طويل لقطعه" في سبيل التعافي، وإن البنك المركزي يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أكتوبر.

ربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العملات، أكثر من 24 بالمئة هذا العام، إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي الضخم.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.48 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2323.74 دولار.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 930.4 دولار.