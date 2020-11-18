شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم ببريطانيا يزيد بأكثر من المتوقع فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر من المتوقع قليلا في أكتوبر بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 بالمئة في سبتمبر. وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز تشير لزيادة التضخم 0.6 بالمئة.
وعلى العكس من العام الماضي ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوير وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا (البطاطس) والفاكهة.
وأظهرت بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين إلى العودة للتخزين مجددا بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في أكتوبر. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في الخامس من نوفمبر الجاري وتستمر لمدة شهر.
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