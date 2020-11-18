شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 2020 ـ 11ـ 18 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2020 ـ 11ـ 18، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وصعد الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى قمة أسبوع، وظلت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية تحت ضغط بسبب قوة الدولار اليوم الأربعاء، إذ يؤثر تشديد القيود الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا على التفاؤل بشأن اختبارات اللقاح. وببلوغه مستوى 104.04 مقابل الدولار، عوض الين تقريبا ثلثي الخسائر الحادة التي تكبدها في الأسبوع الماضي بعد إعلان فايزر أنها طورت لقاحا فعالا لكوفيد-19. وللمرة الأولى في ثلاث سنوات تقريبا، قفزت بيتكوين، التي تعتبر أحيانا من أصول الملاذ الآمن أو على الأقل تحوطا ضد التضخم، فوق مستوى 18 ألف دولار، في حين عانت العملات الآسيوية الشديدة الحساسية للمخاطرة، وذلك باستثناء اليوان الصيني الذي صعد. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع، مقابل 18.48 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.64 جنيه للشراء، 20.82 جنيه للبيع، مقابل 20.57 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، مقابل 48.62 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.