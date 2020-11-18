شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "طيبة للاستثمار" تنتخب مجلس إدارة جديد في 16 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة طيبة القاضبة للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر المُقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الجمعية ستصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

هذا وستنظر الجمعية العمومية في تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن طيبة للاستثمار حققت صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 67.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضاً في التكاليف التشغيلية والمصاريف البيعية والتسويقية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 106.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.