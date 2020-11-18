شكرا لقرائتكم خبر عن "ايفا" تُخفض حصتها بـ "الأولى للتأمين التكافلي" إلى 53.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية "ايفا"، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة مساهمتها في شركتها التابعة، الأولى للتأمين التكافلي، من 90.984% إلى 53.447%.

وأفادت ايفا، في بيان لبورصة الكويت، بأن التراجع في نسبة المساهمة يعود إلى تسوية بعض المديونيات المستحقة على الشركة في إطار خطة الشركة لإعادة هيكلة ديونها، والتي نتج عنها خسائر بمبلغ 601.109 ألف دينار كويتي.

وتتوقع ايفا أن يظهر الأثر المالي لتخفيض نسبتها بالشركة التابعة، على نتائجها المالية خلال الربع الرابع من عام 2020، علماً بأن هذا الانخفاض في حصة الشركة لم يرثر على كون الأولى للتأمين ماتزال شركة تابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ايفا حققت أرباحا بنحو 12.68 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2020، مقارنةً بأرباح بلغت 2.04 مليون دينار في الربع المُقابل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 523%.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 أرباح بلغت 780.2 ألف دينار، مقابل خسائر بقيمة 4.21 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.