شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تسعى للتخارج من استثمارات بـ 50.5 مليون دولار في للطاقة النظيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى مؤسسة البترول الكويتية للتخارج من الصناديق التي استثمرت فيها شركة (KPC Energy Ventures) والتي استثمرت فيها المؤسسة نحو 50.5 مليون دولار في عدد من الصناديق والشركات.

واستردت المؤسسة حوالي 7.9 ملايين دولار والتي تمثل أرباحا لبعض الاستثمارات بالإضافة الى قيمة التخارج لبعض الشركات، وجار العمل من قبل مديري الصناديق لبيع الاستثمارات المتبقية في الوقت المناسب بأعلى عائد مالي ممكن تحقيقه، بحسب "الأنباء الكويتية".

والهدف من إنشاء شركة (KPC Energy Ventures) هو الترويج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والنظيفة والتي من شأنها المحافظة على مكانة النفط التنافسية على المدى البعيد كمصدر رئيسي للطاقة، وذلك عن طريق استخدامه بأساليب عالية الكفاءة وأكثر ملاءمة للبيئة من خلال سياسة استثمارية نشطة.

وبرنامج الاستثمار في شركة (KPC Energy Ventures) واجه العديد من التحديات أهمها الأوضاع الاقتصادية العالية في سنة 2008 والتي ساهمت في انخفاض القيمة السوقية للصناديق الاستثمارية، وصعوبة العثور على فرص استثمارية ملائمة المجالات التكنولوجيا للبرنامج نظرة لتغير ميول سوق الطاقة النظيفة وتحولها عن العديد من القطاعات التي تم اعتمادها لبرنامج الاستثمار.

وتمت الاستعانة بالمكتب الاستشاري (Boston Consulting Group) لإعداد دراسة مراجعة وتحديث استراتيجية الاستثمار للبرنامج بناء على معطيات السوق الجديدة والتطورات التكنولوجية التي حدثت منذ أن تم اعتماد استراتيجية البرنامج في 2006 وبما ينسجم مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للبحث والتكنولوجيا.

يشار إلى أن دولة الكويت حلت في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%.

وجاء ذلك التصنيف بحسب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ضمن رصده لدور شركات النفط الوطنية في اقتصادات الدول الأوروبية ونظرائها من الدول النفطية، والتي تمتلك شركات نفطية عملاقة مملوكة للدولة في تقريره الصادر حديثاً عن الانتقال للعام 2021 بعدما شهدته الاقتصاديات خلال العام الحالي من ظروف استثنائية.