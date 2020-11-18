شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اجتماع أوبك بلس دون تمديد خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدر للنفط وحلفائها المعروفة بأوبك بلس أمس الثلاثاء بدون توصيات لتغيير الاتفاق الحالي لتخفيضات النفط.

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على أنها يجب أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات بشأن تخفيضات الإنتاج من أجل منع حدوث تراجع آخر في الأسعار، بحسب موقع قناة العربية.

ويتعين على جميع الدول المشاركة توخي اليقظة والتحلي بالاستباقية والاستعداد للتصرف عند الضرورة وفقاً لمتطلبات السوق.

وذكرت مصادر قبيل نهاية الاجتماع، إن هناك اتفاقا في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، على تمديد خفض الإنتاج 3 أشهر اعتبارا من يناير المقبل.

والاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ من المزمع عقده في 17 ديسمبر.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق إنها تتوقع نزول طلب النفط العالمي في 2020 بنحو 9.75 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بنزول 9.47 مليون برميل يوميا، مرجحا زيادة الطلب في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يومياً من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا وأضرارها على الطلب، لكن الخام قلص خسائره لاحقاً وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب بيانات المخزون الأمريكي.