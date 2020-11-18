شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادي السعودي" يخفض استثماراته بسوق الأسهم الأمريكية بـ 2.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت قيمة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" بسوق الأسهم الأمريكية من 10.12 مليار دولار إلى 7.05 مليار دولار، ما يعني قيام الصندوق بعملية تسييل أسهم وصلت قيمتها إلى نحو 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير عن الربع الثالث من العام الجاري.

واحتفظ الصندوق في محفظته للسوق الأميركية بنحو 8 أسهم. وتضمن الإفصاح قيام الصندوق بالشراء في أسهم شركتين، والتخارج من حصص في أسهم 6 شركات، فيما لم تتغير حصص الصندوق في أسهم 6 شركات أخرى، بحسب موقع قناة العربية.

‏وقام الصندوق بشراء أسهم في شركتين، هما شركة Novagold الكندية للذهب والمتخصصة في التنقيب، حيث تم شراء 13 مليون سهم بقيمة سوقية ما بين 104-130 مليون دولار.

‏كما قام الصندوق بشراء 53.75 مليون سهم في شركة CHURCHILL CAPITAL REDEEMABLE UNITS CLASS A بقيمة اقتربت من 530 مليون دولار.

وتخارج الصندوق من أسهم 6 شركات كلياً وهي سيسكو، بيركشير هاثاوي المملوكة للمليادير الأميركي وارن بافيت، موقع بوكينغ للحجوزات، يو إن بي للقطارات، سي إن كيو للنفط، إضافة إلى صندوق ETF للعقار "SPDR Fund".

وتم الاحتفاظ بحصص 6 شركات كما هي دون تغيير شملت أوبر، لايف نيشن للترفيه، كارنفال لسفن الكروز، سانكور النفطية، ADP للخدمات و⁩صندوق ETF للخدمات ⁦ورمزه XLRE. وتصل كامل قيمة المحفظة حاليا ‏7.6 مليار دولار.

يشار إلى أن المملكة استطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

ومنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يدرس في وقت سابق الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب والذي تم تأجليه مؤخرا.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.