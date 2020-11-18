شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نادك": عامي 2020 و2021 سيكونان فترة لدمج وتحسين العمليات لدينا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك " Steen Hadsbjerg"، أن الشركة ستركيز في العامين الجاري والمقبل على تحسين مستوى الاستدانة وانسيابية العمل.

وتوقع أن يكون عاما 2020 و202 فترة دمج وتحسين العمليات، وأن لديهم مجموعة من المشاريع الداخلية التي يجب الانتهاء منها وقد قاموا بإعادة هيكلة مؤخرا وعليهم تحسين انسيابية العمل قبل التوسع، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن تركيز شركته الحالي على السوق السعودية بالدرجة الأولى وبعدها على الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أنها تنظر إلى الخارج، وخصوصا لبعض الفرص في قطاعات أخرى مثل الخضار واللحوم وبعض السلع الاستهلاكية.

وأوضح بأن نادك هي في المرتبة الثانية بعد المراعي، ولديها نحو 16 إلى 17% من السوق السعودية، مؤكدا أن ما يدعم النمو بالنسبة للشركة هي السلع ذات القيمة الأعلى مثل الأجبان والألبان والزبدة وزيت الزيتون الذي يعد من الأفضل وهو من الجوف.

وبين أن نتائج الربع الثالث تأثرت سلبا بشكل خاص بسبب مخصصات هبوط قيمة الممتلكات والمعدات المتعلقة بمشروع السودان، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب إزالة الدعم الحكومي عن علف الحيوانات.

وكشفت نتائج أعمال "نادك"، مؤخرا، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 44.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 49.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.