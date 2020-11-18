شكرا لقرائتكم خبر عن "الكويت الوطني" يبيع سندات بقيمة 300 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام بنك الكويت الوطني ببيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 300 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بعائد 2.5%.

وأوضحت مصادر أن الهدف من الإصدار الذي تلقى طلبات تزيد عن المليار، هو تعزيز رأس المال من المستوى الثاني، وتولى سيتي وإن.بي.كيه كابيتال ترتيب بيع الدين، بحسب وكالة رويترز.

وكان بنك الكويت الوطني قد سجل أرباحاً صافية بلغت 57.6 مليون دينار (188.1 مليون دولار) خلال الربع الثالث، تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق.

وحقق البنك 168.7 مليون دينار (550.9 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ302.2 مليون دينار (986.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 44.2% على أساس سنوي.